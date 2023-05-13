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Фонд держмайна з початку року залучив ₴1,5 мільярда інвестицій
23:48 12.05.2023 |
З початку року Фонд державного майна провів 150 успішних аукціонів, на яких залучив 1,5 млрд грн інвестицій.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова ФДМУ Рустем Умєров.
«З початку року ФДМУ провів 150 успішних аукціонів. На цих аукціонах ми залучили 1,5 млрд гривень інвестицій - при цьому стартова вартість лотів лише 301 млн грн», - йдеться в повідомленні.
За інформацією очільника ФДМУ, середня конкуренція за один актив - 5,3 учасника, а середнє зростання вартості об'єктів - у 5 разів.
Рекордним по надходженням у бюджет за 10 років став перший квартал.
Найбільша кількість учасників - 53.
Як повідомлялося, за перший квартал 2023 року держбюджет отримав від приватизації 902 млн грн, що є найкращим показником роботи Фонду держмайна за останні десять років, оскільки в середньому за відповідний період впродовж останнього десятиліття приватизація приносила 234 млн грн.
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