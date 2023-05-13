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АНАЛІТИКА

Кабмін запроваджує електронний лісорубний квиток

23:36 12.05.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів схвалив пропозицію Міндовкілля із запровадження з 1 червня в Україні лісорубного квитка в електронній формі.

Про це в Телеграмі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Погоджено пропозицію Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації з 01.06.2023 по 01.06.2025 експериментального проєкту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Кабінет міністрів затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту щодо видачі спецдозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) в електронній формі та Порядок реалізації експериментального проєкту щодо видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Держлісагентство і представництво ПРООН підписали меморандум щодо діджиталізації лісової галузі. Зокрема, заплановано повністю цифровізувати ланцюг контролю за рухом деревини: від походження партії до кінцевого споживача.
 

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