Кабмін запроваджує електронний лісорубний квиток

Кабінет Міністрів схвалив пропозицію Міндовкілля із запровадження з 1 червня в Україні лісорубного квитка в електронній формі.

Про це в Телеграмі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Погоджено пропозицію Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації з 01.06.2023 по 01.06.2025 експериментального проєкту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Кабінет міністрів затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту щодо видачі спецдозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) в електронній формі та Порядок реалізації експериментального проєкту щодо видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Держлісагентство і представництво ПРООН підписали меморандум щодо діджиталізації лісової галузі. Зокрема, заплановано повністю цифровізувати ланцюг контролю за рухом деревини: від походження партії до кінцевого споживача.