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АНАЛІТИКА

Кабмін зобов'язав органи влади централізовано купувати електроенергію та паливо

23:07 12.05.2023 |

Економіка

 

Уряд вніс зміни в порядок проведення централізованими закупівельними організаціями публічних торгів. Зокрема центральні органи виконавчої влади будуть закуповувати паливо та електроенергію через державну установу "Професійні закупівлі".

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів 12 травня.

"Центральні органи виконавчої влади при закупівлі палива та електроенергії будуть зобов'язані здійснювати закупівлю через ДУ "Професійні закупівлі" як централізовану закупівельну організацію. Це поступове повернення закупівель у довоєнні умови. Але, на жаль, війна триває, тому ми передбачили певний "запобіжник" на випадок непередбачуваних обставин", - пояснила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

За її словами, якщо центральна закупівельна організація не зможе провести успішно закупівлю, замовники зможуть провести запит ціни пропозицій у Prozorro Market.

Як зазначила Біун, ця постанова стосується лише центральних органів виконавчої влади, з яких знімається потреба самостійно купувати електричну енергію і паливо - держустанова "Професійні закупівлі" буде проводити тендери замість них, за виключенням закупівель Міністерства оборони України.

За рахунок об'єднання потреб різних організацій та спеціалізації по категоріям, це дозволить ДУ "Професійні закупівлі" отримати кращу ціну, ніж у випадку проведення окремих торгів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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