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«єВідновлення». Кабмін змінив максимальний розмір компенсації на ремонт пошкодженого житла
23:03 12.05.2023 |
Згідно з рішенням уряду, українці, житло яких пошкоджене через агресію РФ мають право на компенсацію у розмірі не більше 200 тисяч гривень за один пошкоджений об'єкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
"Внесено, з метою залучення міжнародної фінансової допомоги, зміни до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", - йдеться в повідомленні.
Передбачено, що розмір компенсації за один пошкоджений обʼєкт не може бути більший, ніж 200 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вже понад п'ять тисяч українців, житло яких було пошкоджене через війну, подали заявку на отримання компенсації у рамках програми "єВідновлення". Наразі ж в уряді планують запустити додаткові виплати.
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