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АНАЛІТИКА

Кабмін заборонив здійснювати публічні закупівлі у громадян Росії та Білорусі

22:58 12.05.2023 |

Економіка

 

У п'ятницю, 12 травня, Кабінет міністрів підтримав зміни до постанови "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Змінами введено заборону здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Росії та Білорусі на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Також закупівлі забороняється проводити у:

* юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Росії та Білорусі;

* юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є РФ/громадянин РФ/РБ (крім тих, що проживають на території України на законних підставах);

* юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Росії та Білорусі, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

"Викладено в новій редакції Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", - написав Мельник.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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