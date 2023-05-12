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Кабмін України дозволив БЕБ використовувати на автомобілях спецсигнали

 

Кабінет Міністрів України дозволив Бюро економічної безпеки використовувати на транспортних засобах спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього кольору.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема внесено зміни до постанови "Питання використання спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах".

Так, Бюро економічної безпеки України внесено до списку установ, які мають право використовувати на транспортних засобах спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього кольору за наявності дозволу, виданого уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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