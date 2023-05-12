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Бельгія виділить Україні EUR92 млн за рахунок податків на заморожені російські активи
20:24 12.05.2023 |
Бельгійський уряд оголосив про схвалення нового пакету допомоги Україні обсягом EUR92 млн, фінансування буде здійснено за рахунок податків на російські активи, заморожені в країні, повідомили місцеві ЗМІ.
Половина цієї суми призначена для військової допомоги. Йдеться про постачання бронетехніки, зброї та боєприпасів. Крім того, EUR46 млн буде спрямовано "на підтримку населення України і зміцнення бельгійської дипломатичної присутності".
Наприкінці березня бельгійський уряд оголосив, що використовуватиме доходи від оподаткування російських активів, заморожених у країні, для прямої підтримки України, а також для інтеграції українців у Бельгії. Тоді згадувалася сума близько EUR625 млн.
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