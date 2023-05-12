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Шмигаль анонсував створення десятків посад для чиновників з відновлення
16:21 12.05.2023 |
Кабінет міністрів доручить створити у низці міністерств та в 11 областях посади високопосадовців з відновлення.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.
"У низці міністерств та 11 областях буде створено посади заступника міністра або заступника голови ОВА з питань відновлення. Це дозволить пришвидшити процес підготовки проектів і зробити ці проекти якіснішими", - сказав Шмигаль.
Як повідомлялося, станом на початок 2023 року у 109 органах державної влади в Україні фактично працювало 175,8 тис. осіб, протягом 2022 року фактична чисельність працівників цих органів зменшилася на 9,6 тис. осіб.
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