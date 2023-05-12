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АНАЛІТИКА

Україна за 4 міс. скоротила валютний виторг від експорту чорних металів у 3,2 раза, поступово знижуючи відставання

15:48 12.05.2023 |

Економіка

 

Металургійні підприємства України в січні-квітні поточного року скоротили надходження від експорту чорних металів у 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $823,406 млн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), на чорні метали за цей період припало 6,18% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 15,65% за січень-квітень-2022.

У квітні надходження від експорту чорних металів становили $239,718 млн, тоді як у попередньому місяці - $226,613 млн.

При цьому Україна за чотири місяці поточного року наростила імпорт аналогічної продукції на 27,4% - до $360,802 млн. У квітні ввезено продукції на $100,221 млн.

Крім того, в січні-квітні Україна скоротила експорт металовиробів на 0,6% - до $334,065 млн. У квітні їх експортовано на $90,859 млн.

Водночас імпорт металовиробів у перші чотири місяці року зріс на 11,1% - до $221,719 млн. У квітні в Україну поставлено цієї продукції на $47,423 млн.

Як повідомлялося, метпідприємства України в I кв. -2023 скоротили надходження від експорту чорних металів учетверо порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $583,689 млн із $2 млрд 364,56 млн. Водночас за цей період країна наростила імпорт аналогічної продукції на 4,5% - до $260,487 млн.

Крім того, в січні-березні Україна скоротила експорт металовиробів на 9,6% - до $243,726 млн, імпорт - на 30,1%, до $174,191 млн.

Метпідприємства України 2022 року знизили надходження від експорту чорних металів на 67,5% порівняно з 2021 роком - до $4 млрд 533,088 млн - на чорні метали за цей період припало 10,26% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 20,49% за 2021 рік. Водночас Україна минулого року скоротила імпорт аналогічної продукції на 38,3% - до $954,387 млн.

Крім того, 2022 року Україна скоротила експорт металовиробів на 18,6% - до $1 млрд 52,512 млн. Імпорт металовиробів за рік впав на 42,9% - до $643,162 млн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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