Фінансові новини
- |
- 12.05.23
- |
- 15:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
G7 розглядає варіанти передання Україні заморожених активів РФ - ЗМІ
14:02 12.05.2023 |
G7 обговорює, яким чином можна передати Україні заморожені активи РФ, повідомляє в п'ятницю The Japan Times із посиланням на неназване джерело.
"Група семи" обговорює способи передати Україні заблоковані російські активи, причому юридичні тонкощі й обмеження, що діють у країнах G7, ускладнюють процес передання, заявило в п'ятницю джерело, ознайомлене з перебігом дискусії", - зазначає видання.
При цьому в G7 йшлося про те, щоб вилучити прибуток, який можна отримати із конфіскованих активів, щоб обійти юридичні бар'єри.
У середині квітня видання "Вельт" із посиланням на неоприлюднений документ Єврокомісії (ЄК) повідомило, що влада ЄС зрештою по праву зобов'язана повернути Росії заморожені на території союзу резерви ЦБ РФ. Однак чиновники ЄС дійшли висновків, що "резерви можна інвестувати і, як мінімум, надати Україні виручені від цього відсотки".
Напередодні представник ЄК Крістіан Віганд сказав, що в ЄС вивчають можливість використання заморожених російських активів приватних осіб і організацій, внесених до санкційних списків Європейського Союзу, але Євросоюз має при цьому триматися в правових рамках. Він нагадав, що держави-члени також проводять дискусії щодо заморожених російських державних активів, які належать Центробанку Росії. Він додав, що тема використання активів російського походження для України є однією з найактуальніших у переговорах із США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Китай вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній росією війні - Боррель
|Заступник голови МЗС Мельник буде послом у Бразилії
|Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29
|Існують юридичні підстави використати активи РФ для відбудови України – Єврокомісія
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|G7 розглядає варіанти передання Україні заморожених активів РФ - ЗМІ
|Роздрібні ціни на пальне за тиждень знизились на 0,7-1,2 грн/л
|Президент підписав план реформування органів правопорядку, що є однією з вимог ЄС
|«Зернову угоду» продовжать на 60 днів - росЗМІ
|Ціни на нафту знижуються четвертий тиждень через побоювання з приводу попиту
|УЗ та німецька VTG працюватимуть над інтермодальним сполученням України та ЄС
|В Україні вже посіяли понад 3,5 мільйона гектарів зернових
Бізнес
|Україна стала учасником Міжнародній комісії з тестування водіїв
|Huawei Mate X3 представлений у Європі - тонкий гнучкий флагман із захистом від води за ціною €2200
|Ілон Маск анонсував видалення неактивних акаунтів у Twitter
|IBM запустила нову ШІ-платформу Watsonx
|Toyota RAV4 стала глобальним бестселером у 2022 році
|Spotify видалив десятки тисяч пісень, які створив штучний інтелект
|Через високий рівень забруднення Індія готує заборону дизельних авто