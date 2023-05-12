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Україна отримала від Світового банку $132 мільйони за програмою приватних інвестицій у сільське господарство
12:17 12.05.2023 |
Україна 11 травня отримала від Світового банку фінансування в розмірі $132 млн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що кредитні кошти надійшли до загального фонду держбюджету за результатами виконання заходів, передбачених в межах проєкту програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство".
"Вдячні Світовому банку за надане фінансування. Залучені кошти дозволять і надалі підтримувати фінансову стабільність України та відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема у сільськогосподарському секторі, для покращення ситуації у харчовій промисловості та забезпеченні продовольчої безпеки України", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.
Як уточнили у відомстві, позику надано в межах Угоди про позику (проєкт програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
Як повідомлялося, у березні Світовий банк у межах програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України" із загальним обсягом фінансування $200 млн дозволив використати $132 млн, що залишилися, на поліпшення доступу аграріїв до фінансування через програми "5-7-9%" та часткового гарантування кредитів для малих фермерських господарств і підтримки садівництва.
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