МВФ очікує від України ухвалення важливих законодавчих змін

Директор Департаменту з питань комунікації МВФ Джулія Козак підтвердила очікування Фонду щодо ухвалення в Україні у найближчі місяці важливих законодавчих змін у сфері реформування та боротьби з корупцією.

Про це вона заявила на пресбрифінгу у Вашингтоні, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Влада (в Україні - ред.) взяла на себе дуже серйозні зобов'язання та висловила чіткі графіки щодо просування важливих законодавчих змін», - зауважила представниця МВФ.

Вона уточнила, що йдеться, зокрема, про відновлення обов'язку для державних посадовців декларувати свої активи, що, за програмою EFF передбачається до кінця липня.

Крім того, у МВФ очікують внесення до кінця вересня законодавчих змін задля посилення боротьби з відмиванням грошей, а також ухвалення до грудня законодавства щодо посилення інституційної автономії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня МВФ схвалив програму розширеного фінансування EFF для України в розмірі $15,6 мільярда, розраховану на 48 місяців. Програма передбачає, зокрема, виконання українською владою зобов'язань щодо втілення реформ з метою зміцнення врядування, а також посилення боротьби з корупцією на всіх рівнях.