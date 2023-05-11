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МВФ планує провести перший перегляд програми для України вже у травні
19:06 11.05.2023 |
Міжнародний валютний фонд планує провести перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України в другій половині травня.
Про це повідомила в четвер у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.
«Ми очікуємо, що перша місія з перегляду відбудеться пізніше в травні», - зазначила представниця Фонду.
Вона також уточнила, шо робота представників Фонду зосереджуватиметься на виконанні політичних зобов'язань України і умов за програмою EFF. Головним чином, це стосуватиметься сфер фіскальної політики, державного управління та політики обмінного курсу.
«Звісно, перегляд враховуватиме останній розвиток у економічній та фінансовій сферах, а також оновить перспективи та ризики для (української - ред.) економіки», - зазначила Козак.
Вона нагадала, що МВФ має так званий «базовий сценарій» розвитку подій в Україні, а також негативний - з огляду на невизначеність, пов'язану з російською агресією.
Як повідомляв Укрінформ, виконавча рада МВФ 31 березня схвалила нову програму розширеного фінансування EFF для України в розмірі $15,6 мільярда, розраховану на 48 місяців. На першому етапі МВФ запланував часті перегляди її виконання, зокрема цього року передбачається два таких перегляди.
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