З початку року АРМА розшукало активів на понад ₴23 мільярди

Упродовж січня - квітня 2023 року Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розшукало кошти і корпоративні права на суму понад 23 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Нацагентства, передає Укрінформ.

«У січні-квітні цього року за результатами опрацювання звернень правоохоронних органів та запитів Міністерства юстиції України фахівцями АРМА розшукано грошові кошти та корпоративні права (частки в статутних капіталах) на суму понад 23 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за вказаний період було виявлено 507 майнових прав інтелектуальної власності, 3 475 об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, 13 114 земельних ділянок, 4 287 одиниць транспорту, 912 од. сільськогосподарської техніки з комплектуючими, 79 608 од. іншого майна (товарів).

У Нацагентстві наголошують, що з початку 2022 року розшукано частки у статутних капіталах та грошові кошти загальною вартістю понад 80 млрд у гривневому еквіваленті.

Як повідомлялося, з початку 2023 року Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) опрацювало 5 981 звернення щодо розшуку активів.