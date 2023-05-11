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Програма «єОселя»: українці отримали більше тисячі кредитів
17:06 11.05.2023 |
Українці вже одержали 1 тис. кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн за державною програмою доступної іпотеки "єОселя", повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан.
"Уже видано 1 тис. кредитів на 1,3 млрд грн. Це в принципі небагато, але вже старт", - повідомив він на Архітектурно-будівельному бізнес-форумі в Києві в четвер.
Як повідомила координатор програми компанія "Укрфінжитло" в пресрелізі, з 1 017 пільгових кредитів 835 одержали військовослужбовці та силовики, 93 - медики, 78 - освітяни, 11 - науковці.
За її даними, з початку травня банки-партнери видали 57 кредитів на 83,5 млн грн.
Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" працює з жовтня минулого року. На пільгову іпотеку під 3% річних можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ та працівники сектору безпеки і оборони, медпрацівники, педагоги, науковці.
За даними Мінекономіки, вже цього року планується збільшення переліку категорій громадян, які зможуть отримати позику на власне житло. Вони зможуть узяти кредит на купівлю житла під 7% річних. В уряді розраховують зробити цю програму постійно діючою.
Координатором держпрограми доступного іпотечного кредитування для громадян "єОселя" виступає державна "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").
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