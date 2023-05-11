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Рівень безробіття в Україні торік становив 21,1% - Нацбанк
14:35 11.05.2023 |
У другому півріччі 2022 року ситуація на ринку праці поліпшилася, що дало змогу покращити оцінку рівня безробіття з 25,8% до 21,1%.
Про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Базуючись на результатах опитувань громадян, Національний банк України уточнив оцінку рівня безробіття у 2022 році. Альтернативні оцінки ринку праці підтвердили не лише значне підвищення рівня безробіття після повномасштабного вторгнення, а й позитивну динаміку на ринку праці в другому півріччі. Ґрунтуючись на отриманих даних, НБУ поліпшив оцінку безробіття у 2022 році з 25,8% до 21,1%», - йдеться в повідомленні.
Крім того в Нацбанку додатково було оцінено імовірність втрати роботи залежно від низки соціально-демографічних характеристик респондентів: віку, регіону та місця проживання, рівня освіти тощо.
Наголошується, що збільшення імовірності стати безробітним (на 9 в. п. у травні 2022 року порівняно з груднем 2021 року) спостерігалося в усіх регіонах України і було прямим ефектом повномасштабного вторгнення. Натомість звільнення територій безпосередньо і відчутно вплинуло на зниження цієї ймовірності. Іншими позитивними чинниками були наявність вищої освіти та проживання у великому місті.
Як повідомлялося, в НБУ протягом 2023-2025 років очікують відновлення ринку праці на тлі зростання економіки. Рівень безробіття поступово знижуватиметься: у 2023 році - до 18,3%, у 2024 році - до 16,5%, а у 2025 році - до 14,7%.
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