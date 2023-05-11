Фінансові новини
- |
- 11.05.23
- |
- 17:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На 13 пунктах пропуску зникла жива черга вантажівок. Перетинають кордон виключно по єЧерга
14:32 11.05.2023 |
Станом на ранок 11 травня на 13 із 16 прикордонних пунктів пропуску зникла жива черга вантажівок, зокрема й на найбільш завантаженому переході на українсько-польському кордоні Ягодин-Дорогуськ. Вантажівки перетинають кордон виключно за електронною чергою єЧерга, повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.
На трьох пунктах пропуску пріоритетно пропускають вантажівки з живої черги, які прибули на кордон ще до запуску єЧерга. Тільки після завершення проїзду живої черги поїдуть транспортні засоби з електронної, пояснюють у відомстві.
З понеділка, 8 травня, на 16 пунктах пропуску з країнами Європи почала працювати електронна черга перетину кордону.
Поки що єЧергою зможуть скористатися лише водії вантажівок із ліцензією на міжнародні перевезення вантажу, але з липня її планують поширити на водіїв автобусів, а з серпня - на власників легкових автомобілів.
Щоб перетнути кордон за допомогою єЧерга, необхідно зареєструватися на сайті echerha.gov.ua або через застосунок, отримати повідомлення про статус у черзі, її просування, час заїзду в пункт пропуску.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Гєна в курсі справи»: Журналісти оприлюднили свідчення про вплив колаборанта Богуслаєва на нардепа від «Слуги народу»
|Богуслаєв проситься на обмін з Росією - ЗМІ
|Молдова поки що не заборонятиме імпорт агропродукції з України: «Це нічого б не вирішило»
|Перемога погрозами: навіщо Київ «запланував» торгову війну з Молдовою
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Програма «єОселя»: українці отримали більше тисячі кредитів
|Нафта перейшла до зниження, Brent - $76,25 за барель
|Рівень безробіття в Україні торік становив 21,1% - Нацбанк
|На 13 пунктах пропуску зникла жива черга вантажівок. Перетинають кордон виключно по єЧерга
|За першу добу роботи єВідновлення українці подали понад 3000 заявок на грошову допомогу
|Роздрібні мережі АЗС продовжують знижувати ціни
|Сільгоспземля в Україні у 2023 р. подорожчала на 20% - Мінагрополітики
Бізнес
|Spotify видалив десятки тисяч пісень, які створив штучний інтелект
|Через високий рівень забруднення Індія готує заборону дизельних авто
|Cupra представила новий електричний кросовер Tavascan
|Американська Qualcomm купила ізраїльського виробника мікросхем за $350-400 мільйонів
|Представлено POCO F5 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей 3.2K, MIUI 14 і Android 13
|Представлено POCO F5 - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей, 64-МП камера, NFC і Android 13 та MIUI 14
|Peugeot представила оновлений кросовер 2008