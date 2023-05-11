На 13 пунктах пропуску зникла жива черга вантажівок. Перетинають кордон виключно по єЧерга

Станом на ранок 11 травня на 13 із 16 прикордонних пунктів пропуску зникла жива черга вантажівок, зокрема й на найбільш завантаженому переході на українсько-польському кордоні Ягодин-Дорогуськ. Вантажівки перетинають кордон виключно за електронною чергою єЧерга, повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

На трьох пунктах пропуску пріоритетно пропускають вантажівки з живої черги, які прибули на кордон ще до запуску єЧерга. Тільки після завершення проїзду живої черги поїдуть транспортні засоби з електронної, пояснюють у відомстві.

З понеділка, 8 травня, на 16 пунктах пропуску з країнами Європи почала працювати електронна черга перетину кордону.

Поки що єЧергою зможуть скористатися лише водії вантажівок із ліцензією на міжнародні перевезення вантажу, але з липня її планують поширити на водіїв автобусів, а з серпня - на власників легкових автомобілів.

Щоб перетнути кордон за допомогою єЧерга, необхідно зареєструватися на сайті echerha.gov.ua або через застосунок, отримати повідомлення про статус у черзі, її просування, час заїзду в пункт пропуску.







