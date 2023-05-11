За першу добу роботи єВідновлення українці подали понад 3000 заявок на грошову допомогу

Українці подали 3194 заявки за першу добу роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення. Лише за вчорашній день, попри технічні проблеми після запуску програми, було подано 2454 заявки на виплату допомоги, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Отримані заявки опрацюють комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування. Далі комісії розпочнуть безпосереднє обстеження житла.

Міністерство радить громадянам, чиє житло було пошкоджено внаслідок агресії Росії, подавати заяви про виплату допомоги у застосунку Дія.

Перед цим потрібно заздалегідь подати через Дію, нотаріуса чи ЦНАП інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подано.

Вчора, 10 травня, стартувала програма єВідновлення. Тепер усі громадяни, чиє житло зазнало незначних ушкоджень внаслідок збройної агресії Росії та ще не було відремонтовано, зможуть скористатися послугою для отримання державної допомоги для відновлення свого житла.

Максимальна сума компенсації - 200 000 грн.

За підрахунками Світового банку, житловий сектор України внаслідок війни завдав прямих збитків більш ніж на $50 млрд. За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18 500 багатоповерхових житлових будинків та понад 142 000 приватних садиб.