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Середній розмір зарплати у вакансіях служби зайнятості становить 11 тисяч

09:57 11.05.2023 |

Економіка

 

Станом на 10 травня 2023 року в базі даних Державної служби зайнятості зареєстровано 36 тис. вакансій. На "Єдиному порталі вакансій", створеному у вересні минулого року спільними зусиллями Міністерства економіки України, Державної служби зайнятості та провідних сайтів з пошуку роботи, станом на сьогодні налічується 184 тис. вакансій.

Як ідеться в повідомленні Дердавної служби зайнятості, підписку на вакансії порталу можна здійснити через боти у Telegram та Viber.

У професійому розрізі найбільше вакансій подається до служби зайнятості роботодавцями для працевлаштування:

* ​кваліфікованих робітників з інструментом - 22% всіх поданих вакансій (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, пекар, слюсар-електрик);

* робітників з обслуговування устаткування та машин - 17% (водій, тракторист-машиніст с/г виробництва, токар, оператор заправних станцій, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана);

* професіоналів - 15% (вчитель, вихователь, фармацевт, інженер, лікар, психолог, інженер з охорони праці);

* працівників сфери торгівлі та послуг - 13% (продавець, кухар, охоронник, офіціант, соціальний робітник, перукар, молодша медична сестра).

Топ-10 найбільш затребуваних робітничих професій за даними бази вакансій служби зайнятості є таким:

1. водій (1 752 вакансії);

2. швачка (1 548 вакансій);

3. продавець продовольчих / непродовольчих товарів (1 169 вакансій);

4. кухар (827 вакансій);

5. електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (509 вакансій);

6. електрогазозварник (346 вакансій);

7. слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (333 вакансії);

8. токар (301 вакансія);

9. слюсар-сантехнік (298 вакансій);

10.тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (296 вакансій).

Однією з основних проблем на ринку праці є професійно-кваліфікаційний дисбаланс та окремі відмінності між попитом та пропозицією робочої сили, зазначається в повідомленні.

На сьогодні найбільший попит у роботодавців спостерігається на кваліфікованих працівників робітничих професій. Водночас, серед зареєстрованих безробітних 43% мають вищу освіту, а в окремих великих містах - до 60% і вище. При цьому кількість безробітних із числа колишніх керівників, професіоналів та фахівців утричі перевищувала кількість відповідних вакансій.

Станом на 10 травня 2023 року середній розмір заробітної плати у вакансіях, поданих до служби зайнятості, становив 11 тис. грн. Зокрема серед працівників сфери торгівлі та послуг - 12 тис. грн, кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств - 8 тис. грн, кваліфікованих робітників з інструментом - 11 тис. грн, робітників з обслуговування устаткування та машин - 12 тис. грн.

При цьому в базі даних Державної служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад:

* ливарник металів та сплавів - 70 тис. грн;

* слюсар-інструментальник - 60 тис. грн;

* коваль на молотах і пресах - 50 тис. грн;

* слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин - 50 тис. грн;

* водій - 50 тис. грн;

* машиніст бульдозера - 46 тис. грн;

* кухар - 45 тис. грн;

* тракторист - 43 тис. грн;

* токар - 40 тис. грн.

Однак зазначається, що високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам із досвідом роботи за виконання складних завдань або за роботу в особливих умовах.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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