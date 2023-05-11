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Обшуки на Львівській митниці: БЕБ вирило «сірої» техніки на 20 мільйонів
23:54 10.05.2023 |
Бюро економічної безпеки провело обшуки на Львівській митниці за фактами безмитного ввезення техніки на 40 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.
«Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які ввезли на територію України смартфони, комп'ютерне обладнання, побутову техніку та ухилилися від сплати митних платежів та ПДВ. Слідством встановлено, що згадані товари завозилися з сусідньої країни ЄС та при проходженні митного контролю не декларувалися або завозилися під виглядом товарів для особистого вжитку», - йдеться в повідомленні.
За даними БЕБ, орієнтовна вартість завезеної техніки становить близько 40 млн грн. На вилучену техніку накладено арешт.
З метою отримання додаткової доказової бази, співробітники БЕБ провели обшуки у приміщеннях Львівської митниці. За результатами обшуків вилучено документи, що підтверджують факт переміщення товарів транспортними засобами поза митним контролем. Наразі встановлюють усіх осіб, причетних до протиправних дій.
Досудове розслідування за ч. 1 та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів), ч. 1 ст. 366 (складання службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів) КК України ведуть детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.
Як повідомлялося, Бюро економічної безпеки викрило схему незаконного відшкодування ПДВ за рахунок фіктивного працевлаштування осіб з інвалідністю на підприємствах. Ймовірні збитки становлять понад 500 млн грн.
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