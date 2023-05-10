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Інфляція в Україні у квітні знизилася до 0,2%, у річному обчисленні - до 17,9% - Держстат
16:31 10.05.2023 |
Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2023 року сповільнилося до 0,2% з 1,5% у березні, 0,7% у лютому і 0,8% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.
Водночас у квітні-2022 було зафіксовано інфляцію 3,1%, тож у річному вимірі за підсумками квітня-2023 вона знизилася до 17,9% із 21,3% за підсумками березня, 24,9% - за підсумками лютого і 26,6% - за підсумками грудня.
Базова інфляція минулого місяця також упала до 0,5% з 1,5% у березні, повернувшись на рівень лютого, вказав Держстат.
З урахуванням того, що у квітні минулого року базова інфляція становила 3,0%, у річному вимірі вона за підсумками квітня також знизилася до 17,2% з 20,1% за підсумками березня і з 22,7% за підсумками лютого.
З початку року інфляція в країні становила 3,2%, базова - 3,0%, уточнив Держстат.
На споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина. На 1,8-0,3% зросли ціни на яловичину, м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, овочі. Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 1,9-0,3% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, рис, молоко, цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, зокрема на тютюнові вироби - на 1,3%, алкогольні напої - на 0,8%.
Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,0% відбулося насамперед за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,2%.
Ціни на транспорт знизилися на 0,7% через здешевлення палива і мастил на 2,4%. Водночас на 0,8% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Як повідомлялося, у квітні Нацбанк України поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 18,7% до 14,8%, зокрема за підсумками першого півріччя він очікує її зниження до 14,5%.
Уряд у березні також повідомив про зниження прогнозу інфляції на поточний рік до 24% з 28%.
Споживчі ціни у квітні 2023р., %
|квітень 2023 до березня 2023
|квітень 2023 до грудня 2022
|квітень 2023 до квітня 2022
|січень-квітень 2023 до січня-квітня 2022
|Індекс споживчих цін
|0.2
|3.2
|17.9
|22.4
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|0.4
|5.6
|22.2
|28.2
|Продукти харчування
|0.3
|5.6
|21.7
|27.9
|Хліб та хлібопродукти
|0.0
|0.1
|12.7
|21.6
|Хліб
|0.3
|3.3
|14.6
|18.1
|Макаронні вироби
|0.2
|1.3
|11.1
|20.7
|М'ясо та м'ясопродукти
|3.3
|5.4
|22.5
|22.5
|Риба та рибопродукти
|0.5
|2.2
|28.8
|38.5
|Молоко
|-0.8
|2.2
|12.2
|15.9
|Сир та м'який сир (сир)
|-0.1
|2.2
|15.1
|20.1
|Яйця
|-8.7
|-7.0
|129.3
|87.6
|Вершкове масло
|0.0
|1.8
|15.9
|22.0
|Олія соняшникова
|-1.6
|-2.2
|1.4
|9.3
|Фрукти
|-1.4
|4.9
|24.4
|52.0
|Овочі
|0.3
|42.6
|27.9
|33.9
|Цукор
|-0.3
|0.2
|20.5
|26.9
|Безалкогольні напої
|0.8
|3.9
|28.0
|34.0
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|1.0
|4.0
|17.6
|21.1
|Одяг та взуття
|0.4
|3.8
|3.5
|3.6
|Одяг
|0.3
|2.8
|1.4
|1.5
|Взуття
|0.6
|5.0
|5.9
|5.8
|Житло, вода, електроенергія, газ тощо
|0.0
|0.1
|4.0
|4.8
|Утримання та ремонт житла
|0.1
|2.3
|20.6
|23.4
|Водопостачання
|-0.8
|0.8
|0.8
|1.0
|Прибирання сміття
|0.0
|3.8
|17.0
|15.7
|Каналізація
|-0.5
|0.7
|0.7
|0.8
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|0.3
|1.1
|1.8
|1.8
|Електроенергія
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Природний газ
|0.0
|0.0
|-0.4
|-0.4
|Гаряча вода, опалення
|0.0
|0.0
|0.0
|0.1
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|0.0
|2.0
|20.1
|25.1
|Охорона здоров'я
|1.0
|3.6
|12.1
|16.7
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|1.2
|2.7
|10.0
|16.4
|Амбулаторні послуги
|0.8
|5.8
|19.5
|19.1
|Транспорт
|-0.7
|-3.4
|23.6
|31.1
|Паливо та олії
|-2.4
|-12.1
|24.2
|38.0
|Транспортні послуги
|0.1
|1.7
|21.1
|24.8
|Пасажирський залізничний транспорт
|0.8
|7.9
|5.5
|5.8
|Пасажирський автодорожній транспорт
|0.1
|1.3
|22.5
|26.7
|Зв'язок
|-0.1
|1.9
|11.1
|12.7
|Відпочинок та культура
|-0.2
|1.3
|11.5
|14.7
|Освіта
|0.1
|1.7
|9.6
|9.4
|Ресторани та готелі
|1.3
|5.1
|21.9
|22.6
|Різні товари та послуги
|-2.3
|0.8
|18.1
|18.8
Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.
Дані: Держстат
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