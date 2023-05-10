Інфляція в Україні у квітні знизилася до 0,2%, у річному обчисленні - до 17,9% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2023 року сповільнилося до 0,2% з 1,5% у березні, 0,7% у лютому і 0,8% у січні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

Водночас у квітні-2022 було зафіксовано інфляцію 3,1%, тож у річному вимірі за підсумками квітня-2023 вона знизилася до 17,9% із 21,3% за підсумками березня, 24,9% - за підсумками лютого і 26,6% - за підсумками грудня.

Базова інфляція минулого місяця також упала до 0,5% з 1,5% у березні, повернувшись на рівень лютого, вказав Держстат.

З урахуванням того, що у квітні минулого року базова інфляція становила 3,0%, у річному вимірі вона за підсумками квітня також знизилася до 17,2% з 20,1% за підсумками березня і з 22,7% за підсумками лютого.

З початку року інфляція в країні становила 3,2%, базова - 3,0%, уточнив Держстат.

На споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина. На 1,8-0,3% зросли ціни на яловичину, м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, овочі. Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 1,9-0,3% знизилися ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, рис, молоко, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, зокрема на тютюнові вироби - на 1,3%, алкогольні напої - на 0,8%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,0% відбулося насамперед за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1,2%.

Ціни на транспорт знизилися на 0,7% через здешевлення палива і мастил на 2,4%. Водночас на 0,8% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Як повідомлялося, у квітні Нацбанк України поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 18,7% до 14,8%, зокрема за підсумками першого півріччя він очікує її зниження до 14,5%.

Уряд у березні також повідомив про зниження прогнозу інфляції на поточний рік до 24% з 28%.





Споживчі ціни у квітні 2023р., %

квітень 2023 до березня 2023 квітень 2023 до грудня 2022 квітень 2023 до квітня 2022 січень-квітень 2023 до січня-квітня 2022 Індекс споживчих цін 0.2 3.2 17.9 22.4 Продукти харчування та безалкогольні напої 0.4 5.6 22.2 28.2 Продукти харчування 0.3 5.6 21.7 27.9 Хліб та хлібопродукти 0.0 0.1 12.7 21.6 Хліб 0.3 3.3 14.6 18.1 Макаронні вироби 0.2 1.3 11.1 20.7 М'ясо та м'ясопродукти 3.3 5.4 22.5 22.5 Риба та рибопродукти 0.5 2.2 28.8 38.5 Молоко -0.8 2.2 12.2 15.9 Сир та м'який сир (сир) -0.1 2.2 15.1 20.1 Яйця -8.7 -7.0 129.3 87.6 Вершкове масло 0.0 1.8 15.9 22.0 Олія соняшникова -1.6 -2.2 1.4 9.3 Фрукти -1.4 4.9 24.4 52.0 Овочі 0.3 42.6 27.9 33.9 Цукор -0.3 0.2 20.5 26.9 Безалкогольні напої 0.8 3.9 28.0 34.0 Алкогольні напої, тютюнові вироби 1.0 4.0 17.6 21.1 Одяг та взуття 0.4 3.8 3.5 3.6 Одяг 0.3 2.8 1.4 1.5 Взуття 0.6 5.0 5.9 5.8 Житло, вода, електроенергія, газ тощо 0.0 0.1 4.0 4.8 Утримання та ремонт житла 0.1 2.3 20.6 23.4 Водопостачання -0.8 0.8 0.8 1.0 Прибирання сміття 0.0 3.8 17.0 15.7 Каналізація -0.5 0.7 0.7 0.8 Утримання будинків та прибудинкових територій 0.3 1.1 1.8 1.8 Електроенергія 0.0 0.0 0.0 0.0 Природний газ 0.0 0.0 -0.4 -0.4 Гаряча вода, опалення 0.0 0.0 0.0 0.1 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0.0 2.0 20.1 25.1 Охорона здоров'я 1.0 3.6 12.1 16.7 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 1.2 2.7 10.0 16.4 Амбулаторні послуги 0.8 5.8 19.5 19.1 Транспорт -0.7 -3.4 23.6 31.1 Паливо та олії -2.4 -12.1 24.2 38.0 Транспортні послуги 0.1 1.7 21.1 24.8 Пасажирський залізничний транспорт 0.8 7.9 5.5 5.8 Пасажирський автодорожній транспорт 0.1 1.3 22.5 26.7 Зв'язок -0.1 1.9 11.1 12.7 Відпочинок та культура -0.2 1.3 11.5 14.7 Освіта 0.1 1.7 9.6 9.4 Ресторани та готелі 1.3 5.1 21.9 22.6 Різні товари та послуги -2.3 0.8 18.1 18.8

Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини Донецької та Луганської областей.

Дані: Держстат