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АНАЛІТИКА

В Україні планують запровадити акциз на солодкі газовані напої

23:04 09.05.2023 |

Економіка

 

В Україні планують запровадити акциз на солодкі газовані напої.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ.

«Україна потерпає від тягаря неінфекційних захворювань. Вони залишаються основною причиною втрати працездатності та причиною набутих проблем зі здоров'ям. Водночас більшості таких хвороб можна запобігти, змінивши щоденні звички і обравши більш здоровий спосіб життя. Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень діють у 107 країнах світу. Це світова практика, яку всебічно підтримує ВООЗ. І МОЗ підтримує її. Адже маємо дбати про найдорожче - здоров'я наших громадян», - сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Як зазначають у міністерстві, постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги та ожиріння тощо, адже в літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру.

Водночас є приклади країн, де податок на солодкі мінеральні та газовані води зменшував кількість хворих на діабет та серцево-судинні захворювання, ожиріння. Наприклад, у Мексиці податок призвів до зменшення на 39% кількості дітей, які страждають від ожиріння. А у Великій Британії податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі, щоб не сплачувати додаткові кошти до бюджету.

Наразі у Верховній Раді зареєстровані два законопроєкти: № 9032-1 і № 9033-1. Перший через зміни до Податкового кодексу запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин в обсязі 0,1 євро (4 грн) на один літр напою (у Бельгії такий податок становить 0,53 євро, у Польщі - 0,19 євро). Другий - визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах, ініційовану першою леді Оленою Зеленською.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я опрацьовує два види добровільного медичного страхування: фармацевтичного та для покриття платних медпослуг.
 

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