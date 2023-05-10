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Rheinmetall хоче виробляти в Україні танки, системи ППО й боєприпаси
22:13 09.05.2023 |
Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall планує в майбутньому створити потужності для виробництва танків, засобів протиповітряної оборони та боєприпасів в Україні.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt, про це у вівторок на пресконференції в Дюссельдорфі заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.
За словами Паппергера, збройовий концерн намагається укласти низку угод про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями протягом найближчих тижнів. Йдеться про спільні підприємства у сфері автомобільних систем, протиповітряної оборони та боєприпасів.
"Таким чином, ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе", - підкреслив гендиректор Rheinmetall, уточнивши, що інвестиції в майбутні заводи надходитимуть від української держави.
Як конкретний приклад він навів план, про який відомо вже два місяці, щодо виготовлення в Україні основних бойових танків Panther. Згідно з планами Rheinmetall, на рік можна буде виробляти до 400 танків.
Rheinmetall - найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.
Раніше стало відомо, що концерн хоче надати Україні значну кількість артилерійських боєприпасів і заявив про плани виробляти до 600 тисяч снарядів на рік.
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