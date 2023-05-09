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Уряд розширив перелік об'єктів критичної інфраструктури
18:30 09.05.2023 |
Кабінет Міністрів України на засіданні 9 травня 2023 року вніс виробників ветеринарних препаратів та елеватори до переліку об'єктів критичної інфраструктури.
Як передає Укрінформ, про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.
"Внесено зміни до переліку секторів критичної інфраструктури, затвердженого постановою КМУ від 09.10.2020 N 1109 «Деякі питання обʼєктів критичної інфраструктури», шляхом доповнення позиції "Харчова промисловість та агропромисловий комплекс" у графі "Тип основної послуги" новими абзацами "виробництво ветеринарних препаратів" та "експлуатація елеваторів", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у галузі сільського господарства до переліку об'єктів критичної інфраструктури також входять підприємства, що займаються виробництвом та переробкою сільськогосподарської та/або харчової продукції, а також експлуатацією зрошувальних систем та каналів.
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