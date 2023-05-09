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В Україні розпочала роботу місія технічної допомоги Світового банку

18:27 09.05.2023 |

Економіка

 

В Україні розпочала роботу місія технічної допомоги Світового банку з питань підтримки фінансового сектору.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"У фокусі її (місії - ред.) уваги - стан фінансового сектору України після повномасштабного російського вторгнення, вжиті НБУ заходи для підтримання фінансової стабільності в країні, удосконалення регулювання на банківському та небанківському фінансових ринках, а також спрямована на це допомога Світового банку",- йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що місія працюватиме в гібридному форматі - офлайн та онлайн - протягом п'яти днів, експерти долучатимуться до зустрічей із Відня та Києва. Делегацію Нацбанку, що працюватиме у Відні, очолює перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

У перший день роботи місії відбулася онлайн-зустріч керівництва НБУ та Світового банку.

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що делегація очікує експертизи Світового банку з таких важливих питань, як робота з непрацюючими кредитами (NPL) у банківському секторі, підвищення стійкості фінансової системи в умовах війни, у тому числі через проведення оцінки якості банківських активів.

Крім того, він акцентував увагу на важливості блоку питань небанківського сектору, зокрема викликам, з якими зіткнувся страховий ринок України. Формування системи страхування воєнно-політичних ризиків - важливий пріоритет для НБУ. Адже без такого виду страхування неможливо забезпечити прихід інвесторів в Україну.

"Ми прагнемо якомога швидше перейти від обговорення концепції страхування військово-політичних ризиків до операційного плану. Ми готові рухатися в цьому питанні дуже оперативно й переходити до конкретних дій. Упевнений, що допомога Світового банку буде вагомою як у цьому, так і в інших питаннях. Адже підтримка такого надійного партнера завжди масштабна і за обсягом, і за глибиною, і за швидкістю подолання викликів", - зазначив Пишний.

Делегація НБУ 9-10 травня в межах місії візьме участь у Щорічній конференції FinSac, присвяченій цього року темі нових наглядових викликів, спричинених погіршенням фінансових умов та економічним спадом.

Як повідомлялося, Національний банк розпочинає оцінку стійкості 20 банків в умовах воєнного стану. Посилення управління фінансовим сектором (зокрема, проведення стрес-тестування банківської системи) є одним із структурних маяків нової чотирирічної програми розширеного фінансування для України у розмірі 15,6 млрд дол., що була затверджена МВФ у березні 2023 року.
 

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