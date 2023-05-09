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Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів перевищили 160 мільярдів, – Мінфін

16:37 09.05.2023 |

Економіка

 

У квітні 2023 року уряд України забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 12,9 млрд грн, що становить 84% від передбачених розписом асигнувань

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, зокрема, мова про:

* базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань;
* додаткові дотації перераховані в сумі 2,2 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань.

Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у березні залишилась реверсна дотація в обсязі 0,3 млрд грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень-квітень 2023 року збільшились на 44,8 млрд грн і станом на 1 травня 2023 року становлять 160,2 млрд грн.

Залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування й надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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