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АНАЛІТИКА

Голову Мінфіну запросили взяти участь у фінансовому саміті G7

 

Міністри фінансів "Великої сімки" запросять свого колегу з України Сергія Марченка взяти участь у сесії, присвяченій світовій економіці.

Про це заявив головний фінансовий дипломат Японії Масато Канда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"З огляду на те, що Україна продовжує війну проти Росії, міністр Марченко братиме участь у зустрічі, швидше за все, онлайн", - сказав Канда.

Найбільшою проблемою щодо санкцій проти Росії є їхній обхід, сказав Канда журналістам, додавши, що "Велика сімка" збереже санкції проти Москви.

Нагадаємо, зустріч фінансових лідерів країни "Великої сімки" пройде цього тижня в Японії. Серед інших тем на саміті обговорюватиметься підтримка України.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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