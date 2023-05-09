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Prozorro проводитиме закупівлі за стандартами Світового банку уже в червні
13:27 09.05.2023 |
Можливість проводити закупівлі відповідно до вимог міжнародних тендерних процедур Світового банку (World Bank) буде реалізована в Prozorro до кінця червня.
Про це повідомив гендиректор Prozorro Микола Ткаченко в інтерв'ю Укрінформу.
«Ми працюємо над тим, аби в ключових моментах відповідати стандартам закупівельної політики Світового банку та інших великих донорських організацій. Першим свої рекомендації нам справді надав World Bank, і ми разом з ними синхронізували всі технічні завдання та поетапно розробляємо для них окрему процедуру», - сказав Ткаченко.
За його словами, вона передбачає опціональні аукціони, тобто коли замовник сам обиратиме, чи потрібен йому аукціон у конкретній закупівлі, також можливість подачі пропозиції у різній валюті та власний механізм оскарження. Кінцева мета - щоб усі закупівлі для потреб відбудови України, які будуть відбуватися за кошти міжнародних донорів, проходили через систему Prozorro.
«Процедуру для World Bank ми маємо реалізувати до кінця червня. І відповідно вони вже зможуть проводити свої закупівлі в Prozorro», - додав Ткаченко.
Як повідомлялося, система електронних закупівель Prozorro, включаючи каталоги Prozorro Market, відповідає вимогам до електронних закупівель, які фінансуються Світовим банком.
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