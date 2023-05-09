Фінансові новини
- |
- 09.05.23
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
До суспільно корисних робіт уже залучено більше 20 тисяч безробітних
10:58 09.05.2023 |
До "Армії відновлення" вже долучилися громадяни вже з 17 регіонів України.
Як ідеться в повідомленні Державної служби зайнятості, вже видано понад 20,5 тис. направлень на виконання суспільно корисних робіт за проєктом "Армія відновлення".
Зазначається, що в суспільно корисних роботах від Служби зайнятості беруть участь 20 558 безробітних із 17 регіонів.
На зарплати виділено 104, 3 млн грн.
Найбільшу кількість направлень на роботу в межах проєкту "Армія відновлення" видано в Полтавській області - 4 271. На другому місці Харківщина - 3 282 направлення, на третьому - Київська область, де роботу надано 2 402 безробітним.
Проєкт "Армія відновлення" запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт. Із безробітними укладається строковий трудовий договір на період виконання зазначених робіт, оплата складає щонайменше 6700 грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США нададуть Україні ще $1,2 млрд довгострокової військової допомоги
ТОП-НОВИНИ
|Війська РФ випустили по Києву 15 ракет, сили ППО знищили всі цілі
|«Святкова» реформа. Навіщо Зеленський переніс вихідний "день перемоги" на 8 травня
|9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
|Україна готує заборону імпорту з Молдови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Prozorro проводитиме закупівлі за стандартами Світового банку уже в червні
|Польська прокуратура встановила шахрайські схеми з імпортом українського зерна
|До суспільно корисних робіт уже залучено більше 20 тисяч безробітних
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.05.23
|В Японії випускатимуть ковдри з українського пуху
|Ціни на нафту знижуються на обережній торгівлі напередодні даних щодо інфляції в США
Бізнес
|Постачальника супутникових знімків Maxar викупили з біржі за 6,4 мільярдів доларів
|Чіпи для ЄС: Infineon будує завод у Дрездені за 5 млрд євро
|Hyundai показав прототип Ioniq 5 із «крабовою ходьбою»
|У Meta заявляють, що кількість шкідливих програм, пов'язаних з ChatGPT, зростає
|Samsung заборонила співробітникам використовувати ChatGPT через ризики для безпеки
|Google разом із Мінцифрою запускає безкоштовний навчальний курс про ШІ
|Ринок напівпровідників обвалився на 21,3% - найбільше постраждав Китай, а Європа та Японія майже не відчули кризи