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Україна заробила додаткові $1,5 мільярда після відкриття гирла Бистре для судноплавства – Кубраков
21:34 08.05.2023 |
Відкриття гирла Бистре для судноплавства у дельті Дунаю дозволило збільшити пропускну здатність дунайських портів у 3 рази, а також заробити Україні додаткові $1,5 млрд.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у колонці для NV.
«Після звільнення острова Зміїний вдалося відкрити для проходу суден гирло Бистре, яке розташоване вже в акваторії України. Це дозволило збільшити пропускну здатність дунайських портів у 3 рази - до 9 суден на добу. Ефект для держави склав орієнтовно додаткових 10 мільйонів тонн вантажів на рік, а для економіки - додаткові $1,5 мільярда. Також за рахунок відкриття гирла Бистре на 30% знизилася ставка фрахту», - зазначив він.
Кубраков наголосив, що порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ мають потенціал для збільшення потужностей перевалки вантажів. Потреба в інвестиціях становить не менше 120 мільйонів доларів.
«Дунайські порти досягли рекордних 12 суднозаходів і 90 тисяч тонн на добу. Це складає ще додатково десятки мільйонів доларів щомісяця в економіці держави. У березні цього року встановлено абсолютний місячний рекорд вантажоперевалки - 2,8 мільйона тонн, і добовий рекорд - 93,8 тис. тонн», - додав очільник Міністерства відновлення.
Як повідомлялося, через порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ у 2022 році пройшло понад 16 мільйонів тонн вантажів. Цього року Україна планує обробити щонайменше 20 мільйонів тонн.
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