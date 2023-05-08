Від аукціонів у Prozorro з початку року до бюджетів надійшло більше 2 мільярдів

До бюджетів різних рівнів надійшло більше 2 млрд грн від онлайн-аукціонів, що проводилися в системі "Prozorro.Продажі" від 1 січня 2023 року. За цей час відбулося більше 5 тис. успішно завершених торгів.

Як ідеться в повідомленні "Прозорро", у п'ятірку найбільш прибуткових напрямів входять:

* продаж активів банків-банкрутів (949 млн грн);

* мала приватизація державного та комунального майна (336 млн грн);

* продаж майна та активів (312 млн грн);

* земельні торги (206 млн грн);

* аукціони в межах справ про банкрутство (127 млн).

Лідерами за кількістю успішно проведених аукціонів є:

* оренда державного та комунального майна (1 759);

* оренда вагонів (1 141);

* земельні торги (776).

Станом на 8 травня у системі "Prozorro.Продажі" оголошено понад 4 тис. е-аукціонів, у яких можна взяти участь.