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Україна отримала 189 млн євро від Світового банку на зарплати держслужбовцям та вчителям
14:27 08.05.2023 |
До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР), повідомляє пресслужба міністерства фінансів.
Гроші будуть направлені на часткове відшкодування видатків державного бюджету на оплату праці працівників державних органів та педагогів за лютий 2023 року.
Термін погашення кредиту від МАР - 10 років із 4-річним пільговим періодом.
"Вдячний команді Світового банку за підтримку фінансової стійкості України. Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні витрати держбюджету, а також забезпечувати стійке державне управління в Україні", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.
Міжнародна асоціація розвитку (МАР) - організація у складі Світового банку, що надає допомогу найбіднішим країнам світу. Діяльність заснованої у 1960 році МАР спрямована на скорочення масштабів бідності через надання кредитів та грантів на програми прискорення економічного зростання, скорочення нерівності та покращення умов життя населення. МАР доповнює діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).
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