Глава «Укрводшляху» Литвин очолив АМПУ

Главу держпідприємства "Укрводшлях" Юрія Литвина призначено керівником Адміністрації морських портів України (АМПУ), відповідний наказ підписав віцепрем'єр - глава Мінвідновлення Олександр Кубраков за погодженням із урядом.

"На цій посаді він сконцентрується на підвищенні ефективності Дунайського портового кластеру, який є ключовим альтернативним шляхом для експортно-імпортної логістики, а також на залученні інвестицій у портову галузь", - зазначило АМПУ в повідомленні в п'ятницю ввечері.

Згідно з ним, серед пріоритетів нового глави АМПУ також забезпечення стабільної роботи "зернової ініціативи" і готовності портів до відновлення вільного комерційного судноплавства.

Зазначається, що на посаді голови "Укрводшляху" Литвин в умовах воєнного стану реорганізував роботу, об'єднавши функції державних підприємств із обслуговування та утримання внутрішніх водних шляхів у рамках реформи.

Своєю чергою, на посаді голови ДП "Укрводшлях" Литвина замінить Юрія Пушенка, який до цього був заступником директора з економічних питань.

