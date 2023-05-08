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єЧерга: на нових пунктах пропуску відкрився запис в електронну чергу

11:53 08.05.2023 |

Економіка

 

З понеділка, 8 травня, розпочався запис в електронну чергу на нових пунктах пропуску (єЧерга).

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Запис в електронну чергу розпочався о 9:00 в понеділок. Записати в єЧергу можна на сайті - echerha.gov.ua, або в мобільному застосунку "єЧерга" - https://equeue.page.link/start.

При цьому можна обрати найбільш зручний для перетину кордону пункт пропуску, а саме:

Волинська область

МАПП "Ягодин - Дорогуськ"
МАПП "Устилуг - Зосин"

Львівська область

МАПП "Краківець - Корчова"
МАПП "Рава-Руська - Хребенне"
МАПП "Шегині - Медика"
МАПП "Нижанковичі - Мальховіце"

Чернівецька область

МАПП "Порубне - Сірет"
МАПП "Мамалига - Крива"

Закарпатська область

МАПП "Ужгород - Вишнє Нємецьке"
МАПП "Чоп (Тиса) - Захонь"
МАПП "Дякове - Халмеу"

Вінницька область

МАПП "Могилів-Подільський - Отач"

Одеська область

МАПП "Рені - Джурджулєшти"
МАПП "Старокозаче - Тудора"
МАПП "Виноградівка - Вулканешти"
МАПП "Орлівка - Ісакча".

Щоб перетнути кордон за допомогою єЧерги, варто зареєструватися на сайті echerha.gov.ua або через застосунок, отримати повідомлення про статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.

Нагадаємо:

На 16-х пунктах пропуску на кордоні України в західному напрямку запустять електронну систему для вантажного транспорту єЧерга, згодом вона стане універсальною для всіх видів транспорту.
За матеріалами: Економічна правда
 

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