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єЧерга: на нових пунктах пропуску відкрився запис в електронну чергу
11:53 08.05.2023 |
З понеділка, 8 травня, розпочався запис в електронну чергу на нових пунктах пропуску (єЧерга).
Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.
Запис в електронну чергу розпочався о 9:00 в понеділок. Записати в єЧергу можна на сайті - echerha.gov.ua, або в мобільному застосунку "єЧерга" - https://equeue.page.link/start.
При цьому можна обрати найбільш зручний для перетину кордону пункт пропуску, а саме:
Волинська область
МАПП "Ягодин - Дорогуськ"
МАПП "Устилуг - Зосин"
Львівська область
МАПП "Краківець - Корчова"
МАПП "Рава-Руська - Хребенне"
МАПП "Шегині - Медика"
МАПП "Нижанковичі - Мальховіце"
Чернівецька область
МАПП "Порубне - Сірет"
МАПП "Мамалига - Крива"
Закарпатська область
МАПП "Ужгород - Вишнє Нємецьке"
МАПП "Чоп (Тиса) - Захонь"
МАПП "Дякове - Халмеу"
Вінницька область
МАПП "Могилів-Подільський - Отач"
Одеська область
МАПП "Рені - Джурджулєшти"
МАПП "Старокозаче - Тудора"
МАПП "Виноградівка - Вулканешти"
МАПП "Орлівка - Ісакча".
Щоб перетнути кордон за допомогою єЧерги, варто зареєструватися на сайті echerha.gov.ua або через застосунок, отримати повідомлення про статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.
Нагадаємо:
На 16-х пунктах пропуску на кордоні України в західному напрямку запустять електронну систему для вантажного транспорту єЧерга, згодом вона стане універсальною для всіх видів транспорту.
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