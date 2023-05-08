єЧерга: на нових пунктах пропуску відкрився запис в електронну чергу

З понеділка, 8 травня, розпочався запис в електронну чергу на нових пунктах пропуску (єЧерга).

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Запис в електронну чергу розпочався о 9:00 в понеділок. Записати в єЧергу можна на сайті - echerha.gov.ua, або в мобільному застосунку "єЧерга" - https://equeue.page.link/start.

При цьому можна обрати найбільш зручний для перетину кордону пункт пропуску, а саме:

Волинська область

МАПП "Ягодин - Дорогуськ"

МАПП "Устилуг - Зосин"

Львівська область

МАПП "Краківець - Корчова"

МАПП "Рава-Руська - Хребенне"

МАПП "Шегині - Медика"

МАПП "Нижанковичі - Мальховіце"

Чернівецька область

МАПП "Порубне - Сірет"

МАПП "Мамалига - Крива"

Закарпатська область

МАПП "Ужгород - Вишнє Нємецьке"

МАПП "Чоп (Тиса) - Захонь"

МАПП "Дякове - Халмеу"

Вінницька область

МАПП "Могилів-Подільський - Отач"

Одеська область

МАПП "Рені - Джурджулєшти"

МАПП "Старокозаче - Тудора"

МАПП "Виноградівка - Вулканешти"

МАПП "Орлівка - Ісакча".

Щоб перетнути кордон за допомогою єЧерги, варто зареєструватися на сайті echerha.gov.ua або через застосунок, отримати повідомлення про статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.

Нагадаємо:

На 16-х пунктах пропуску на кордоні України в західному напрямку запустять електронну систему для вантажного транспорту єЧерга, згодом вона стане універсальною для всіх видів транспорту.

