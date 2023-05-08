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АНАЛІТИКА

У квітні українці придбали найбільшу кількість вживаних іномарок, – «Укравтопром»

10:44 08.05.2023 |

Економіка

 

Упродовж квітня українці придбали найбільшу в цьому році кількість вживаних авто, ввезених з-за кордону, - 15,3 тисячі, що на майже 8% більше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належить бензиновим авто - 45%. Далі йдуть дизельні авто - 36%, електромобілі - 11%, авто з ГБО - 5% та "гібриди" - 3%.

Зазначається, що середній вік вживаних авто, які у квітні перейшли на українські номери, становить 11 років.

Найпопулярнішим автомобілем залишається Renault Megane. У квітні на українські номери перейшли 1273 авто цієї моделі. На другом місці розмістився Volkswagen Golf - 1180 штук, а на третьому - Skoda Octavia - 794 штук.

Замикають п'ятірку лідерів Volkswagen Passat та Ford Focus - 694 та 377 штук відповідно.

Також у топ-10 квітня увійшли: Nissan Leaf - 366 од.; Nissan Qashqai - 337 од.; VW Touran - 320 од.; Skoda Fabia - 277 од.; Audi A4 - 270 од.

Загалом із початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали 54,5 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,3 раза більше за реалізацію нових авто за той самий період.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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