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В Україні падають продажі сідлових тягачів
09:00 08.05.2023 |
Після падіння продажів сідлових тягачів, яке тривало із жовтня 2022 року до січня поточного року, стабілізації у лютому, зростання в березні, у квітні цей сегмент ринку знову «просів».
Як стало відомо, минулого місяця українці придбали 2,9 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Це на 314,3% більше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року та на 21,6% менше, ніж у лютому-2023.
Більшість (48,2%) від усіх тягачів привезли вживаними з-за кордону (1,4 тис. од.), проте їх частка знижується, а квітневий показник - найнижчий за останні 12 місяців.
На внутрішньому ринку придбали 1,3 тис. шт., що складає 45,4% від загальної кількості.
Новими придбали 6,4% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 184 штуки.
Найбільше сідлових тягачів зареєстрували в Одеській (326 шт.), Львівській (254 шт.) та Київській (243 шт.) областях, а також в місті Києві (233 шт.) та на Рівненщині (197 шт.).
Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку у квітні залишається DAF XF - угод купівлі-продажу таких моделей уклали 359 шт.. Серед нових моделей лідером став MAN TGX (49 шт.).
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