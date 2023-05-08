В Україні падають продажі сідлових тягачів

Після падіння продажів сідлових тягачів, яке тривало із жовтня 2022 року до січня поточного року, стабілізації у лютому, зростання в березні, у квітні цей сегмент ринку знову «просів».

Як стало відомо, минулого місяця українці придбали 2,9 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Це на 314,3% більше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року та на 21,6% менше, ніж у лютому-2023.

Більшість (48,2%) від усіх тягачів привезли вживаними з-за кордону (1,4 тис. од.), проте їх частка знижується, а квітневий показник - найнижчий за останні 12 місяців.

На внутрішньому ринку придбали 1,3 тис. шт., що складає 45,4% від загальної кількості.

Новими придбали 6,4% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 184 штуки.

Найбільше сідлових тягачів зареєстрували в Одеській (326 шт.), Львівській (254 шт.) та Київській (243 шт.) областях, а також в місті Києві (233 шт.) та на Рівненщині (197 шт.).

Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку у квітні залишається DAF XF - угод купівлі-продажу таких моделей уклали 359 шт.. Серед нових моделей лідером став MAN TGX (49 шт.).