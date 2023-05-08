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Україна та Польща знайшли рішення для розблокування пункту пропуску «Ягодин»
08:27 08.05.2023 |
Україна знайшла рішення для розблокування пункту "Ягодин-Дорогуськ", який перекритий польськими перевізниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалило рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу.
Рішення покликане вирішити ситуацію із блокуванням пункту пропуску з боку польських перевізників і задовольнити одну з ключових претензій страйкарів, а саме накладання штрафів за відсутність дозволів для перевезень до України з третіх країн ЄС.
"Наша позиція однозначна: такі перевезення не підпадають під Угоду між Україною та ЄС про вантажні перевезення та не є двосторонніми, а відповідно потребують наявності дозволів", - зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.
Він повідомив, що наразі міністерство надіслало лист до Єврокомісії щодо надання роз'ясненням. А тим часом буде призупинено накладення штрафів.
"Окремо підкреслю: з початку цього року Укртрансбезпека склала лише 4 таких постанови на польських перевізників", - додав Кубраков.
Зауважимо, що пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" забезпечує приблизно 40% вантажопотоку до Польщі.
Нагадаємо, вранці 5 травня стало відомо, що пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" заблокували.
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