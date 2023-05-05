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Контроль за відбудовою України онлайн: в уряді показали систему DREAM
23:11 05.05.2023 |
Мінвідновлення презентувало електронну екосистему DREAM, яка дозволить контролювати всі етапи проєктів з повоєнної відбудови України - від реєстрації пошкоджень до введення в експлуатацію.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).
DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management) - це державна електронна екосистема, яка об'єднає в собі всі проєктів відбудови. Дані по них збиратимуться в режимі онлайн та відображатимуться у вигляді таблиць та графіків , що забезпечить відкритість даних.
Екосистема дозволить контролювати кожен етап життєвого циклу проєкту відбудови від реєстрації пошкоджень і руйнувань до фінансування, проведення закупівель та будівельних робіт і введення об'єктів в експлуатацію.
Прозорість даних дозволяє оцінювати прогрес по проєктах, а також ухвалювати рішення щодо залучення інвестицій, розвитку окремих галузей та громад.
Екосистема DREAM має два рівні:
* Перший - це вже наявні державні реєстри та сервіси: Реєстр пошкодженого і зруйнованого майна (РПЗМ), Геоінформаційна система (ГІС), Галузева система управління відбудовою інфраструктури, ДІЯ, ЄДР, Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ), Prozorro, Spending.gov.ua.
* Другий - "парасолькова" система, як забезпечує збір даних з усіх систем першого рівня на кожному з етапів проєкту, надає відкритий доступ до них та інструменти контролю.
Як наголосив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, повоєнна відбудова України означатиме десятки тисяч проєктів одночасно, і такий масштабний план відновлення передбачає залучення значного іноземного фінансування.
"Умова залучення фінансів в повному обсязі - це прозорість та підзвітність усіх процедур відбудови. Саме на принципі "всі бачать все" ґрунтується довіра інвесторів. Прозора цифрова екосистема дозволяє цю довіру забезпечити", - додав він.
В межах DREAM міжнародні організації зможуть обирати проєкти для фінансування через загальну "вітрину проєктів", а потім також контролювати, як використані їхні кошти. На "вітрині проєктів" кожна громада має можливість напряму презентувати власні проєкти потенційним інвесторам, а джерела фінансування можуть бути як бюджетними, так і коштами іноземних урядів й організацій тощо.
У Мінвідновлення нагадують, що з листопада минулого року Агентство відновлення тестує однин з ключових модулів DREAM, Галузевої системи управління відбудовою інфраструктури. За цей час вже було внесено близько 5 тисяч проєктних ідей. Тепер уряд масштабував дію пілотного проєкту на центральні і місцеві органи влади, а також не лише на транспортну інфраструктуру, а й на нерухомість.
Зазначається, що перші пілотні проєкти системи стануть основою портфеля проєктів Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури (Агентства відновлення).
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