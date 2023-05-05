В Україні побудували державну багатоканальну телемережу MX-7

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення завершив будівництво загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі MX-7, яка буде покривати мовленням понад 90% території України, зокрема й окупованої. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Створення державного мультиплекса МХ-7 в метровому діапазоні передбачене рішенням Ради національної безпеки і оборони від 2021 року для боротьби з монополією Зеонбуду. Його вартість оцінювалася у 490 млн грн.

Мультиплекс - набір телевізійних і радіомовних каналів, що передаються по одному цифровому каналу

Теперішні мультиплекси МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 транслюються в дециметровому діапазоні і контролюються приватним оператором Зеонбуд. На період воєнного стану за іншим рішенням РНБО його підпорядкували Концерну РРТ.

Для запуску нового мультиплексу Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має оголосити та провести конкурс на мовлення.

"Скоро безперебійне українське мовлення буде доступне навіть у найвіддаленіших куточках України, забезпечивши громадян правдивою інформацією", - заявив з цього приводу міністр Олександр Ткаченко.

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь сказав, що запуск нового мультиплексу має стати важливим кроком у протистоянні російській пропаганді.

"Ми виконали поставлені перед нами завдання та зробили все можливе, щоб забезпечити сигналом наших громадян, позбавлених змоги дивитися українське телебачення", - сказав він.