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Кабмін виділяє регіонам та громадам додаткові 3,1 мільярда дотацій
20:01 05.05.2023 |
Кабінет міністрів України виділяє регіонам та громадам додаткові 3,1 млрд грн. Це дотація місцевим бюджетам, яка посилить їх спроможності.
Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти отримають 516 територіальних громад і 4 області: Донеччина, Луганщина, Херсонщина та Запорізька область.
За словами Шмигаля, це вже друга додаткова дотація регіонам, які найбільше постраждали від війни. Два місяці тому уряд виділив 10,2 млрд грн для 17 областей і 853 громад.
Як пояснив тоді Шмигаль, відповідні кошти допоможуть громадам збалансувати фінансовий стан місцевих бюджетів, зважаючи на кількість внутрішньо переміщених осіб, та підтримають громади, які зазнали негативного впливу від вторгнення РФ.
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