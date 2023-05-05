Макроекономічні індикатори України від Клубу експертів на початок 2023 року

Клуб експертів і кандидат економічних наук Максим Уракін підготували зведені дані основних макроекономічних показників України початку 2023 року.

Отже, міністерство економіки України переглянуло макропрогноз на 2023 рік, погіршивши прогноз зростання ВВП із 3,2% до 1%, насамперед через припущення, що військові дії не завершаться в середині року, а триватимуть "майже цілий рік", повідомив заступник міністра Сергій Соболєв.

Реальний валовий внутрішній продукт України в четвертому кварталі 2022 року впав на 31,4% порівняно з четвертим кварталом 2021 року після падіння на 30,8% у третьому кварталі, 37,2% - у другому і 15,1% - у першому, таку оперативну оцінку опублікувала Державна служба статистики в понеділок. Водночас, згідно з консенсус-прогнозом восьми компаній і недержавних інститутів, який оприлюднив Центр економічної стратегії, реальний валовий внутрішній продукт України 2023 року знизиться на 0,1% за розкиду оцінок від спаду на 4,6% до зростання на 5,5%. Економічне відновлення буде ледь помітним цього року, очікується помірне зростання ВВП на 2%, що виведе реальний ВВП за підсумками поточного року на рівень 70-72% від ВВП довоєнного 2021 року, такий макроекономічний прогноз опублікувала інвестгрупа ICU.

На думку заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, економічна ситуація в Україні в першому кварталі 2023 року розвивається істотно краще, ніж припускав Національний банк України (НБУ) у своєму січневому прогнозі, особливо щодо енергопостачання, тому з високою ймовірністю центробанк наприкінці квітня поліпшить поточний прогноз зростання ВВП на цей рік на 0,3%. Водночас Міжнародний валютний фонд прогнозує динаміку української економіки цьогоріч від 3% спаду до 1% зростання з подальшим зростанням на 3,2% у 2024 році та на 6,5% - у 2025 році.

А Міжнародний валютний фонд (МВФ), який раніше оцінював динаміку української економіки цього року від 3% спаду до 1% зростання, схиляється до того, що зростання ВВП 2023 року може опинитися на верхній межі цього діапазону.

ВВП України після падіння на 29,2% торік цього року цьогоріч зросте на 0,5%, а наступного - на 3,5%, прогнозує Світовий банк, який очікував у січні цього року більш швидкого зростання: на 3,3% 2023 року і на 4,1% 2024-го.

Водночас реальний валовий внутрішній продукт України після зростання на 3,4% 2021 року 2021 року у 2022 році через повномасштабну російську військову агресію впав на 29,1%, а негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами в січні-лютому 2023 року зросло в 3,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до $3,713 млрд із $1,083 млрд.

Дефіцит державного бюджету України в лютому 2023 року зріс до 88,8 млрд грн із 72,3 млрд грн у січні, зокрема за загальним фондом - до 93,2 млрд грн із 78,9 млрд грн.

Сукупний державний борг України в лютому знизився на 0,5%: у доларовому вираженні на $0,59 млрд - до $116,01 млрд, у гривневому - на 21,62 млрд грн, до 4,24 трлн грн.

Водночас Україна за підсумками січня 2023 року отримала профіцит зведеного платіжного балансу України $1,2 млрд, тоді як у січні 2022 року його дефіцит становив $1,8 млрд.

Міжнародні резерви України станом на 1 березня 2023 року, за попередніми даними, становили $28,865 млрд, що на 3,5%, або на $1,064 млрд, менше, якщо порівнювати із січнем 2023 року, завдяки інтервенціям Нацбанку з продажу валюти для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку.

Зростання споживчих цін в Україні в лютому 2023 року сповільнилося до 0,7% із 0,8% у січні, повернувшись до рівня грудня минулого року.



