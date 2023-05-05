Україна почала в усьому світі шукати техніку для розмінування: потрібні сотні машин

Україна почала в усьому світі шукати техніку для гуманітарного розмінування. Потреби в ній - величезні, повідомила в п'ятницю пресслужба Міністерства економіки.

"Потрібно близько ста машин для розмінування, 380 машин для перевезення особового складу та обладнання та 330 машин для перевезення вибухонебезпечних предметів. Всі разом ми маємо якомога швидше знайти цю техніку чи виробників, які її виготовлять, законтрактувати та привезти в Україну", - сказала Перший віцепрем'єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко під час робочої наради з послами України.



У нараді, організованій Міністерством закордонних справ, взяли участь представники Міністерства економіки, Міністерства оборони, ДСНС, посли України в США, Канаді, Німеччині, Японії, Республіці Корея, Швейцарії, Хорватії, Аргентині.

Перед чиновниками та дипломатами стоїть завдання знайти та налагодити контакти з виробниками такої техніки.

"При цьому машини для розмінування та техніка залишаються ключовою потребою, але не єдиною. Україна прагне залучити всі ефективні передові технології з розмінування, що існують у світі. Іноземні компанії, що володіють такими технологіями, також є в центрі уваги", - заявило міністерство.