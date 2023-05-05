Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Падіння реального ВВП у І кварталі уповільнилось з 31,4% до 13,5% - Нацбанк

13:51 05.05.2023 |

Економіка

 

Падіння реального ВВП України в першому кварталі року уповільнилось до 13,5% із 31,4% в четвертому кварталі 2022 року.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

"Зменшення дефіциту е/е та успішна адаптація підприємств, у тому числі завдяки закупленим засобам автономного енергоживлення, зумовили пожвавлення економічної активності. Так, за опитуванням НБУ, пом'якшився негативний вплив дефіциту е/е на випуск продукції та надання послуг підприємствами майже всіх видів діяльності", - пояснили в Нацбанку.

Згідно з документом, із другого кварталу 2023 року економіка розпочне відновлення - воно становитиме 15,9%, враховуючи низьку базу другого кварталу минулого року, коли спад становив 36,9%.

Нацбанк очікує, що в ІІІ та ІV кварталах цього року зростання уповільниться, відповідно, до 3,9% та 3,7%.

Загалом за цей рік реальний ВВП зросте на 2,0% після падіння на 29,1% торік.

На наступний рік Нацбанк покращив прогноз зростання ВВП з 4,1% до 4,3%, а 2025 року очікує, як і раніше, його прискорення до 6,4%.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,4942
  0,1243
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2983  0,04 0,10 37,8786  0,04 0,11
EUR 40,5328  0,37 0,90 41,7790  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес