В Україні для ветеранів і переселенців запустили безкоштовну програму E-Export Intensive

Відсьогодні, 5 травня, стартує безкоштовна програма E-Export Intensive для ветеранів та переселенців.

Як передає Укрінформ, про це генеральний директор акціонерного товариства "Укрпошта" Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.

За його словами, програма працюватиме відсьогодні і вчитиме ветеранів та переселенців: як продавати свої товари на eBay, Shopify, Etsy та Amazon; як шукати та отримувати гранти на розвиток свого бізнесу та багато інших питань.

Смілянський підкреслив, що "це лише маленька частина того, що чекає вас на інтенсиві".

Зареєструватися можна за посиланням bit.ly/export-intensive.

Дата і час старту: 18 травня о 10:00. Формат: 6-годинна онлайн-трансляція для всіх зареєстрованих.

Смілянський повідомив, що програма є спільним проєктом Е-Export School від Укрпошти, Міністерства економіки України, Міністерства цифрової трансформації України, USAID Ukraine - USAID Україна, Дія.Бізнес, Офісу з розвитку підприємництва та експорту та Payoneer.

Як повідомляв Укрінформ, з 10 квітня уряд запустив нові грантові програми для ветеранів на старт або розвиток власного бізнесу. Заявки на отримання гранту потрібно подавати через портал "Дія".