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АНАЛІТИКА

У касах банків збільшився оборот готівки – НБУ

17:12 04.05.2023 |

Економіка

 

За січень-березень 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження готівки у каси банків збільшилися на 22,6%; видачі готівки - на 3,7%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ в Телеграмі.

Згідно із оприлюдненими даними, за І квартал 2023 року банки отримали 601,2 млрд грн готівкових коштів в касах. Це на 22,6% більше, порівняно з аналогічним періодом торік.

У касах банків збільшився оборот готівки – НБУ

 

Обсяг видачі готівки із кас банків за звітний період склав 565,2 млрд грн, на 3,7% більше, ніж за перший квартал 2022 року.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень) операції клієнтів з використанням платіжних карток - 31,9%, торговельна виручка - 31,6%, виручка від усіх видів послуг - 17,6%.

До топ-3 касових операцій з видачі готівки увійшли операції клієнтів з використанням платіжних карток - 84,3%, підкріплення операторів поштового зв'язку - 4,1%, придбання іноземної валюти у клієнтів - 4,0%.

Як повідомлялося, в Україні станом на 1 квітня 2023 року в обігу перебувало 676,1 млрд грн готівки.
 

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