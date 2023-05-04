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АНАЛІТИКА

В Україну намагалися незаконно завезти літак

11:44 04.05.2023 |

Економіка

В Україну намагалися незаконно завезти літак

 

Співробітники Київські митниці викрили спробу ввезення розібраного на частини літака Cessna.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що згідно з товаросупровідними документами, з Румунії на територію України вантажним автотранспортом прямували частини літака Cessna, що був у використанні, а саме фюзеляж та крила, вартістю 9 тис. євро.

Однак, під час огляду вантажу київські митники виявили, що заявлений до митного оформлення товар є не частинами літака, а безпосередньо літаком у частково розібраному стані.

Крім заявлених фюзеляжа та крил у вантажному відділі вантажівки знайшли інші частини літака, а саме: вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти, крісла, обшивка, двері, шасі, бортове обладнання (прилади), обтічники, частини вихлопної системи двигуна тощо.

"Тобто по суті вантаж являє собою літак Cessna модель 182M, без двигуна та окремого бортового устаткування", - уточнили митники.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Літак вилучено до винесення судом рішення у справі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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