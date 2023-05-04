Фінансові новини
- |
- 04.05.23
- |
- 12:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони зарошує ритейлерів обговорити харчування військових
10:13 04.05.2023 |
Міністерство оборони запрошує представників ритейлу долучитися до обговорення питань організації харчування військовослужбовців Збройних сил.
Як передає Укрінформ, про це Міноборони повідомляє у Фейсбуці.
Зазначається, що міністерство продовжує пошук ефективних моделей організації харчування військовослужбовців ЗСУ.
В квітні заступник міністра оборони Денис Шарапов разом з Командуванням Сил логістики ЗСУ провів зустріч з представниками великих торговельних мереж.
"Міноборони зацікавлене у залучені якнайширшого кола бізнесу і відкрите до будь-яких пропозицій. Відкритість та прозорість цього процесу для нас важлива, тож запрошуємо представників ритейлу долучитися до робочої зустрічі з обговорення питань організації харчування, яка відбудеться о 12:00 5 травня 2023 року під головуванням заступника міністра оборони Дениса Шарапова", - йдеться у повідомленні.
Для участі потрібно надіслати лист на електронну адресу [email protected] до 15:00 4 травня. У листі слід указати найменування i код ЄДРПОУ підприємства, ПІБ та посаду представника.
Детальну інформацію про місце зустрічі буде повідомлено зареєстрованим особам.
Як повідомляв Укрінформ, у березні Президент Зеленський підписав закон, спрямований на забезпечення прозорого та відритого процесу оборонних закупівель.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ракети Hydra 70 та боєприпаси. США оголосили новий пакет допомоги Україні
|Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України
|Кремль заявив, що Україна спробувала завдати удару дронами по резиденції Путіна
|«Безпрецедентний план». ЄС збільшить виробництво снарядів до 1 млн на рік, - єврокомісар
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україну намагалися незаконно завезти літак
|З України через Іран хотіли вивезти авіадвигуни. До чого тут Росія і навіщо вони Москві
|Міжнародні резерви України утримують рекорд за 11 років – у квітні зросли ще на 13%
|Міноборони зарошує ритейлерів обговорити харчування військових
|«Кернел» інвестує $10 млн у будівництво в порту «Рені» нового перевантажувального термінала до кінця 2023 р.
|Кабмін виділив 2,5 мільярда на облаштування укриттів та придбання автобусів для шкіл
Бізнес
|ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект
|Lexus представив розкішний мінівен LM
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання
|Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA