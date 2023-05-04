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АНАЛІТИКА

Міноборони зарошує ритейлерів обговорити харчування військових

10:13 04.05.2023 |

Економіка

 

Міністерство оборони запрошує представників ритейлу долучитися до обговорення питань організації харчування військовослужбовців Збройних сил.

Як передає Укрінформ, про це Міноборони повідомляє у Фейсбуці.

Зазначається, що міністерство продовжує пошук ефективних моделей організації харчування військовослужбовців ЗСУ.

В квітні заступник міністра оборони Денис Шарапов разом з Командуванням Сил логістики ЗСУ провів зустріч з представниками великих торговельних мереж.

"Міноборони зацікавлене у залучені якнайширшого кола бізнесу і відкрите до будь-яких пропозицій. Відкритість та прозорість цього процесу для нас важлива, тож запрошуємо представників ритейлу долучитися до робочої зустрічі з обговорення питань організації харчування, яка відбудеться о 12:00 5 травня 2023 року під головуванням заступника міністра оборони Дениса Шарапова", - йдеться у повідомленні.

Для участі потрібно надіслати лист на електронну адресу [email protected] до 15:00 4 травня. У листі слід указати найменування i код ЄДРПОУ підприємства, ПІБ та посаду представника.

Детальну інформацію про місце зустрічі буде повідомлено зареєстрованим особам.

Як повідомляв Укрінформ, у березні Президент Зеленський підписав закон, спрямований на забезпечення прозорого та відритого процесу оборонних закупівель.
 

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