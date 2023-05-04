Кабмін виділив 2,5 мільярда на облаштування укриттів та придбання автобусів для шкіл

Кабінет міністрів затвердив надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів та облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, інформує пресслужба МОН.

"За нашими даними, нині близько 30% закладів загальної середньої освіти в Україні не мають укриттів. Тож 1,5 млрд грн державної субвенції надійдуть до місцевих бюджетів на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти", - розповів міністр.

За його словами, ще 1 млрд грн державної субвенції передбачено на закупівлю шкільних автобусів.

"Розподіл цих грошей між областями відбувся пропорційно кількості учнів, які потребують підвезення до закладів освіти. На сьогодні - це орієнтовно 300 тис. дітей по всій країні", - пояснив очільник МОН.

Зокрема, шкільні автобуси отримають заклади освіти у такій почерговості:

* опорні школи з кількістю здобувачів освіти не менше 100 осіб, шкільні автобуси яких були знищені внаслідок збройної агресії РФ або передані на військові потреби;

* опорні школи з кількістю здобувачів освіти не менше 200 осіб, у яких навчаються здобувачі освіти із населених пунктів, де заклади освіти зруйновані або пошкоджені;

* опорні школи з кількістю здобувачів освіти не менше 200 осіб, які будуть утворені протягом 2023 року;

* інші опорні школи з кількістю здобувачів освіти не менш як 200 осіб;

* інші школи з кількістю учнів не менше 100 осіб, які оптимізовані, об'єднані, реорганізовані або будуть оптимізовані, об'єднані або реорганізовані протягом 2023 року.

Захисні споруди будуть облаштовані в опорних закладах освіти, де загальна чисельність учнів становить не менше 200 осіб, а інших школах - не менше 350 осіб. За рахунок субвенції будуть обладнані захисні споруди у тих закладах освіти, які їх не мають, або мають укриття, які потребують капітального ремонту.