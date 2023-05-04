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Мінфін має намір відновити середньострокове бюджетне планування
09:07 04.05.2023 |
Наступного року Міністерство фінансів України має намір повноцінно відновити середньострокове бюджетне планування.
Про це розповів перший заступник міністра фінансів України Денис Улютін під час зустрічі з очільником відділу Належного врядування та верховенства права Представництва Європейського Союзу в Україні Ксав'є Камю, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
Зазначається, що на зустрічі йшлося про відновлення в Україні середньострокового бюджетного планування, зокрема, внесення змін до Бюджетного кодексу, яке є на порядку денному співпраці з МВФ.
Улютін зауважив, що повноцінне відновлення середньострокового бюджетного планування відбудеться в наступному році, з підготовкою Бюджетної декларації на 2025-2027 роки, що розпочнеться вже у лютому.
У 2023 році Мінфін планує разом із проєктом державного бюджету на 2024 рік подати також прогноз основних макроекономічних та бюджетних показників на 2025 - 2026 роки, включаючи загальні доходи, видатки та дефіцит.
Як повідомлялось, вперше трирічну Бюджетну декларацію було схвалено в Україні в 2021 році. Запроваджена модель середньострокового бюджетного планування базується на позитивному досвіді європейських країн, зазначав під час презентації Бюджетної декларації на 2022-2024 роки у Верховній Раді міністр фінансів Сергій Марченко.
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