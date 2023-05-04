Мінфін має намір відновити середньострокове бюджетне планування

Наступного року Міністерство фінансів України має намір повноцінно відновити середньострокове бюджетне планування.

Про це розповів перший заступник міністра фінансів України Денис Улютін під час зустрічі з очільником відділу Належного врядування та верховенства права Представництва Європейського Союзу в Україні Ксав'є Камю, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Зазначається, що на зустрічі йшлося про відновлення в Україні середньострокового бюджетного планування, зокрема, внесення змін до Бюджетного кодексу, яке є на порядку денному співпраці з МВФ.

Улютін зауважив, що повноцінне відновлення середньострокового бюджетного планування відбудеться в наступному році, з підготовкою Бюджетної декларації на 2025-2027 роки, що розпочнеться вже у лютому.

У 2023 році Мінфін планує разом із проєктом державного бюджету на 2024 рік подати також прогноз основних макроекономічних та бюджетних показників на 2025 - 2026 роки, включаючи загальні доходи, видатки та дефіцит.

Як повідомлялось, вперше трирічну Бюджетну декларацію було схвалено в Україні в 2021 році. Запроваджена модель середньострокового бюджетного планування базується на позитивному досвіді європейських країн, зазначав під час презентації Бюджетної декларації на 2022-2024 роки у Верховній Раді міністр фінансів Сергій Марченко.