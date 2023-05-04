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Норвегія виділяє Україні €378 мільйонів на гуманітарну та бюджетну сфери
08:45 04.05.2023 |
Норвегія надала Україні 235 млн євро гуманітарної допомоги й нині виділяє ще 143 млн на підтримку управління бюджетною сферою.
Як передає Укрінформ із посиланням на сайт уряду Норвегії, про це прем'єр-міністр Йонас Гар Стере поінформував Володимира Зеленського в середу під час зустрічі в Гельсінкі.
Кошти будуть спрямовані на ремонт та підтримання цивільної інфраструктури, зокрема, для забезпечення українців електро- та водопостачанням, функціонування шкіл та лікарень.
Зазначається, що гроші виділяються в рамках Програми підтримки Нансена для України. Раніше 168 млн євро з фонду пішли на підтримання критично важливих послуг.
«Ми перебуваємо в тісному діалозі з владою України, аби гарантувати, що допомога дійде до тих, хто її найбільше потребує. Агресивна війна росії щодня спричиняє неймовірні страждання та масштабні руйнування. Наша підтримка допоможе полегшити становище українського народу», - заявив прем'єр-міністр.
В уряді Норвегії нагадали, що країна взяла на себе зобов'язання надавати Україні 1,2 млрд євро щороку протягом п'яти років (у 2023-2027 рр.), загальна сума допомоги має сягнути 6,3 млрд євро.
Цьогоріч половина визначених коштів надійде у вигляді військової допомоги, решта - на гуманітарні цілі.
«На сьогодні країни Північної Європи загалом виділили (Україні - ред.) 4,4 млрд євро на військову підтримку. Ідеться, зокрема, про танки, бронемашини, зенітні системи, артилерію та навчання українських військових», - зазначив Стере, наголосивши, що його уряд підтримує тісний діалог з українською владою, «яка має найкраще уявлення про те, де є найбільші потреби».
Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський у Фінляндії взяв участь у саміті Україна - Північна Європа.
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