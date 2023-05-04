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АНАЛІТИКА

Норвегія виділяє Україні €378 мільйонів на гуманітарну та бюджетну сфери

 

Норвегія надала Україні 235 млн євро гуманітарної допомоги й нині виділяє ще 143 млн на підтримку управління бюджетною сферою.

Як передає Укрінформ із посиланням на сайт уряду Норвегії, про це прем'єр-міністр Йонас Гар Стере поінформував Володимира Зеленського в середу під час зустрічі в Гельсінкі.

Кошти будуть спрямовані на ремонт та підтримання цивільної інфраструктури, зокрема, для забезпечення українців електро- та водопостачанням, функціонування шкіл та лікарень.

Зазначається, що гроші виділяються в рамках Програми підтримки Нансена для України. Раніше 168 млн євро з фонду пішли на підтримання критично важливих послуг.

«Ми перебуваємо в тісному діалозі з владою України, аби гарантувати, що допомога дійде до тих, хто її найбільше потребує. Агресивна війна росії щодня спричиняє неймовірні страждання та масштабні руйнування. Наша підтримка допоможе полегшити становище українського народу», - заявив прем'єр-міністр.

В уряді Норвегії нагадали, що країна взяла на себе зобов'язання надавати Україні 1,2 млрд євро щороку протягом п'яти років (у 2023-2027 рр.), загальна сума допомоги має сягнути 6,3 млрд євро.

Цьогоріч половина визначених коштів надійде у вигляді військової допомоги, решта - на гуманітарні цілі.

«На сьогодні країни Північної Європи загалом виділили (Україні - ред.) 4,4 млрд євро на військову підтримку. Ідеться, зокрема, про танки, бронемашини, зенітні системи, артилерію та навчання українських військових», - зазначив Стере, наголосивши, що його уряд підтримує тісний діалог з українською владою, «яка має найкраще уявлення про те, де є найбільші потреби».

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський у Фінляндії взяв участь у саміті Україна - Північна Європа.
Ключові теги: Норвегія
 

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